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Deportes

Carballo acoge este sábado eI tercer Torneo Escolar organizado por O Toque Xiria y que reunirá a 80 promesas de este deporte

La cita será en el pabellón Carballo Calero

Redacción
18/06/2026 16:36
Pérez, Teixieira y Barreiro, presentando el torneo
Pérez, Teixieira y Barreiro, presentando el torneo
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Carballo acoge este sábado el tercer Torneo Escolar de ajedrez organizado por el club O Toque Xiria, que reunirá a 80 promesas del ajedrez procedentes de toda Galicia en el pabellón Carballo Calero (a partir de las 11.30 horas).

 El torneo fue presentado esta semana en la Praza do Concello por el alcalde, Daniel Pérez; el edil de Deportes, Daniel Barreiro; y el presidente de O Toque Xiria, Xavier Teixeira

Este torneo será la cuarta parada de las catorce que conforman el XIX Circuíto Galego de Xadrez Promoción 2026, que finalizará en noviembre. La cita se divide en cuatro categorías que van desde los sub-8 hasta los sub-14 y se disputará por el sistema suizo de siete rondas, con partidas rápidas de diez minutos. 

Xavier Teixeira destacó el alto nivel que se espera en esta cita y puso como ejemplo uno de los nuevos talentos locales en la categoría sub-8: Roi Bello, de solo siete años, quien lidera el circuito gallego tras proclamarse campeón en los torneos previos de Silleda y Nigrán. 

Teixeira también explicó que el club colaborará en el desplazamiento técnico, aportando varios árbitros. 

Por su parte, Daniel Barreiro destacó que el ajedrez “non só é competición, senón unha ferramenta educativa magnífica que fomenta a concentración, o respecto e a estratexia entre os máis pequenos”. 

Finalmente, el alcalde invitó a la ciudadanía a acudir a esta cita y agradeció “o enorme traballo que desenvolve O Toque Xiria promovendo este deporte no noso concello os 365 días do ano”. 

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