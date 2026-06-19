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Deportes

El atacante leonés Adri Álvarez, primer refuerzo para el Bergan

Llega procedente del Atlético Astorga

Redacción
19/06/2026 16:58
Adri Álvarez, nuevo jugador rojillo
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Bergantiños
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El atacante leonés Adri Álvarez se ha convertido en el primer fichaje del Bergantiños para la temporada 2026-2027, que será la tercera consecutiva de los carballeses en Segunda RFEF. 

Con 22 años de edad, el delantero llega por una temporada procedente del Atlético Astorga, donde disputó 29 partidos y anotó cinco goles en la pasada campaña. Formado en la cantera del Real Valladolid, Adri Álvarez reforzará el ataque del equipo carballés, que apuesta por “talento, goles, juventud y ambición para seguir creciendo juntos”. 

El Bergantiños continúa así confeccionando la plantilla, de la que ya ha anunciado tres renovaciones: la del entrenador, Simón Lamas; el central ilicitano Nacho Pastor; y el extremo Koke Sáiz

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