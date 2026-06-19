El atacante leonés Adri Álvarez, primer refuerzo para el Bergan

Adri Álvarez, nuevo jugador rojillo Bergantiños

El atacante leonés Adri Álvarez se ha convertido en el primer fichaje del Bergantiños para la temporada 2026-2027, que será la tercera consecutiva de los carballeses en Segunda RFEF.

Con 22 años de edad, el delantero llega por una temporada procedente del Atlético Astorga, donde disputó 29 partidos y anotó cinco goles en la pasada campaña. Formado en la cantera del Real Valladolid, Adri Álvarez reforzará el ataque del equipo carballés, que apuesta por “talento, goles, juventud y ambición para seguir creciendo juntos”.

El Bergantiños continúa así confeccionando la plantilla, de la que ya ha anunciado tres renovaciones: la del entrenador, Simón Lamas; el central ilicitano Nacho Pastor; y el extremo Koke Sáiz.