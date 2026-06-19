Ventaja para Xallas y Cee en la gran final de sus fases de ascenso

El Seaia-Cee se jugó en el recinto pontecesano de O Pinguel Raúl López

Fin de semana decisivo para los equipos de la zona que están inmersos en la lucha por ascender de categoría. Los campos de A Fontenla (Santa Comba) y San Paio de Refoxos (Cee) serán escenario este domingo de los encuentros de vuelta de la final de los playoff de ascenso a Primera y Segunda Futgal, respectivamente.

El Xallas llega con la ventaja del 0-1 conseguido el pasado fin de semana en A Grela ante el Atlético Os Castros. Un solitario tanto de Rubén Blanco decanto el primer encuentro de la promoción, una ventaja mínima que los coruñeses confían en revertir.

Para ello, contarán con el apoyo de su afición, que desplaza dos autobuses a Santa Comba con la única idea en mente de la remontada. De hecho, ya hay lista de espera para el viaje. No lo tendrá fácil el conjunto coruñés en A Fontenla, un campo que siempre se llena cuando el equipo lo necesita, por lo que está garantizado un gran ambiente.

En la plantilla que entrena Doriño se respira confianza de cara a este decisivo partido, pero con precaución, pues esperan un duelo intenso y muy disputado. El encuentro comenzará a las 12.00 horas del domingo.

Por otro lado, el campo de San Paio de Refoxos acogerá el domingo (12.30 horas) el encuentro de vuelta de la final del playoff de ascenso a la Liga da Costa (Segunda Futgal), entre la UD Cee y el Sporting Seaia.

Los ceenses parten como favoritos, pues tienen a su favor el 1-3 de la ida. Entonces se adelantaron los de Rafa Suárez Pais por medio de Fontaíña, pero empataba Juni para los de Manuel Cancela. Regueiro y Anxo sellaban el triunfo visitante.

El Seaia no estará solo en Cee, pues el club ha facilitado un autobús para desplazar a los aficionados. Se espera un duelo por todo lo alto del que saldrá el nuevo equipo ascendido a la Liga da Costa.