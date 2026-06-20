El Sofán juvenil y el Cee infantil, campeones de la Copa da Costa
Los carballeses se impusieron 3-1 al Outes en la gran final, en tanto que los ceenses ganaron 2-1 al Xallas. Este domingo es el turno para los cadetes de Sofán y Outes
El fútbol base vivió este sábado la gran fiesta de la Copa da Costa, con triunfo para el Sofán juvenil y el Cee infantil y un gran ambiente en las gradas. Este domingo es el turno para los cadetes en la final que disputan Sofán y Outes en O Conco (Dumbría).
El campo de Xaviña (Buño) acogía a mediodía la final infantil, en la que el Cee ganó 2-1 al Xallas. Felipe Mayam adelantaba al Cee en el minuto 30, resultado con el que se llegaba al descanso. Bruno Pose empataba en el 47’ y Santi Pulido daba la victoria a los de Cee en el 78.
Por la tarde, el Platas Reinoso de Baio era escenario de la final juvenil entre Sofán y Outes, con triunfo carballés por 3-1. Marcos Pose abría el marcador para el Sofán cuando solo iban cinco minutos de partido. Pedro Vilariño hacía el segundo en el 50' y Pose sellaba su doblete en el 60'. Recortaba distancias Daniel Torea en el 65’.
Los dos equipos lo celebraron por todo lo alto con sus aficiones y familias.