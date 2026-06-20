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Deportes

El Sofán juvenil y el Cee infantil, campeones de la Copa da Costa

Los carballeses se impusieron 3-1 al Outes en la gran final, en tanto que los ceenses ganaron 2-1 al Xallas. Este domingo es el turno para los cadetes de Sofán y Outes

Redacción
20/06/2026 22:40
Final de la Copa da Costa juvenil (12)
Los juveniles del Sofán, levantando el trofeo
Raúl López
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Final de la Copa da Costa infantil (19)
El Cee levanta el trofeo infantil
Raúl López

El fútbol base vivió este sábado la gran fiesta de la Copa da Costa, con triunfo para el Sofán juvenil y el Cee infantil y un gran ambiente en las gradas. Este domingo es el turno para los cadetes en la final que disputan Sofán y Outes en O Conco (Dumbría).

 El campo de Xaviña (Buño) acogía a mediodía la final infantil, en la que el Cee ganó 2-1 al Xallas. Felipe Mayam adelantaba al Cee en el minuto 30, resultado con el que se llegaba al descanso. Bruno Pose empataba en el 47’ y Santi Pulido daba la victoria a los de Cee en el 78. 

Por la tarde, el Platas Reinoso de Baio era escenario de la final juvenil entre Sofán y Outes, con triunfo carballés por 3-1. Marcos Pose abría el marcador para el Sofán cuando solo iban cinco minutos de partido. Pedro Vilariño hacía el segundo en el 50' y Pose sellaba su doblete en el 60'.  Recortaba distancias Daniel Torea en el 65’. 

Los dos equipos lo celebraron por todo lo alto con sus aficiones y familias.

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