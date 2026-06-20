Deportes
La final de la Copa da Costa infantil, en imágenes
El Cee se proclama campeón tras imponerse 2-1 al Xallas en Buño
1.
Final de la Copa da Costa infantil (19)
Final de la Copa da Costa infantil (19)
Raúl López
1.
Final de la Copa da Costa infantil (20)
Final de la Copa da Costa infantil (20)
Raúl López
1.
Final de la Copa da Costa infantil (18)
Final de la Copa da Costa infantil (18)
Raúl López
1.
Final de la Copa da Costa infantil (17)
Final de la Copa da Costa infantil (17)
Raúl López
1.
Final de la Copa da Costa infantil (13)
Final de la Copa da Costa infantil (13)
Raúl López
1.
Final de la Copa da Costa infantil (14)
Final de la Copa da Costa infantil (14)
Raúl López
1.
Final de la Copa da Costa infantil (15)
Final de la Copa da Costa infantil (15)
Raúl López
1.
Final de la Copa da Costa infantil (16)
Final de la Copa da Costa infantil (16)
Raúl López
1.
Final de la Copa da Costa infantil (12)
Final de la Copa da Costa infantil (12)
Raúl López
1.
Final de la Copa da Costa infantil (11)
Final de la Copa da Costa infantil (11)
Raúl López
1.
Final de la Copa da Costa infantil (10)
Final de la Copa da Costa infantil (10)
Raúl López
1.
Final de la Copa da Costa infantil (9)
Final de la Copa da Costa infantil (9)
Raúl López
1.
Final de la Copa da Costa infantil (7)
Final de la Copa da Costa infantil (7)
Raúl López
1.
Final de la Copa da Costa infantil (8)
Final de la Copa da Costa infantil (8)
Raúl López
1.
Final de la Copa da Costa infantil (6)
Final de la Copa da Costa infantil (6)
Raúl López
1.
Final de la Copa da Costa infantil (5)
Final de la Copa da Costa infantil (5)
Raúl López
1.
Final de la Copa da Costa infantil (4)
Final de la Copa da Costa infantil (4)
Raúl López
1.
Final de la Copa da Costa infantil (3)
Final de la Copa da Costa infantil (3)
Raúl López
1.
Final de la Copa da Costa infantil (2)
Final de la Copa da Costa infantil (2)
Raúl López
1.
Final de la Copa da Costa infantil (1)
Final de la Copa da Costa infantil (1)
Raúl López
1.
Final de la Copa da Costa infantil (21)
Final de la Copa da Costa infantil (21)
Raúl López