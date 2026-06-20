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Deportes

La Oza Cup se prepara ya para la jornada dominical

La cita de fútbol 7 comenzó este sábado en O Carral (Sofán)

Redacción
20/06/2026 23:07
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Uno de los duelos de este sábado en la Oza Cup
Raúl López
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Comenzó este sábado la Oza Cup, el torneo de fútbol 7 para categorías cadete y juvenil que organiza la Sociedad Deportiva Oza en las instalaciones de O Carral (Sofán) y que reúne a 24 equipos de 16 clubs.

La competición comenzó en la categoría juvenil, con partidos simultáneos en los dos campos habilitados.

Est sábado compitieron Bergantiños FC, ED O Dolmen, Mazaricos SD, CF Lira, SD Soneira, SD Ponteceso, SD Oza, SD Fisterra, CA Cercedense, Silva SD, SD Sofán y Cabana SD.

Este domingo será el turno de los cadetes, que se repartirán también en dos grupos.

El 1 englobará a Cabana SD, ED O Dolmen, UC Cee, Rosalía Mera, CA Cercedense B y SD Fisterra.

El 2 lo integrarán SD Fisterra, SD Laxe, CA Cercedense, Bergantiños FC, SD Sofán y EF Carnota.

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