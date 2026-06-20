La Oza Cup se prepara ya para la jornada dominical

Uno de los duelos de este sábado en la Oza Cup Raúl López

Comenzó este sábado la Oza Cup, el torneo de fútbol 7 para categorías cadete y juvenil que organiza la Sociedad Deportiva Oza en las instalaciones de O Carral (Sofán) y que reúne a 24 equipos de 16 clubs.

La competición comenzó en la categoría juvenil, con partidos simultáneos en los dos campos habilitados.

Est sábado compitieron Bergantiños FC, ED O Dolmen, Mazaricos SD, CF Lira, SD Soneira, SD Ponteceso, SD Oza, SD Fisterra, CA Cercedense, Silva SD, SD Sofán y Cabana SD.

Este domingo será el turno de los cadetes, que se repartirán también en dos grupos.

El 1 englobará a Cabana SD, ED O Dolmen, UC Cee, Rosalía Mera, CA Cercedense B y SD Fisterra.

El 2 lo integrarán SD Fisterra, SD Laxe, CA Cercedense, Bergantiños FC, SD Sofán y EF Carnota.