Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Podio para el ciclista carballés Álvaro Cristobo en la I Challenge Vuelta a Salamanca

Logró la tercera plaza en la segunda etapa y fue undécimo en la general

Redacción
20/06/2026 17:36
Álvaro Cristobo, a la derecha, en el podio cedida
Álvaro Cristobo, a la derecha, en el podio
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El ciclismo carballés brilló en la I Challenge Vuelta a Salamanca disputada el pasado fin de semana, con un podio en la categoría júnior. Álvaro Cristobo –del equipo Vázquez y Reino-Carballo Júnior, del Club Ciclista Carballo–, lograba la tercera posición en la segunda etapa de la competición. 

El equipo carballés acudía a la cita con tres ciclistas júnior de primer año: Mateo García Vilariño, Raúl Mouzo Leite y Álvaro Cristobo Traba. En la primera etapa, Mateo se situaba en la 33ª posición y Álvaro en la 32ª, en tanto que Raúl no lograba finalizar. 

En la segunda etapa, Álvaro Cristobo conseguía infiltrarse en una fuga de doce corredores que se produjo mediada la etapa. Tras un agónico sprint, el corredor carballés cruzaba la línea de meta en tercera posición. El tiempo recuperado en esta etapa le sirvió para escalar hasta la undécima plaza de la clasificación general de la Vuelta. Sus compañeros no lograban finalizar la segunda etapa. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Final de la Copa da Costa juvenil (12)

El Sofán juvenil y el Cee infantil, campeones de la Copa da Costa
Redacción
Recepción al CB Laracha

Recepción al Club Baloncesto Laracha tras ganar la Copa Premium
Redacción
Álvaro Cristobo, a la derecha, en el podio cedida

Podio para el ciclista carballés Álvaro Cristobo en la I Challenge Vuelta a Salamanca
Redacción
Clausura de las EF Luis Calvo (4)

Fiesta de clausura del curso en las Escuelas Luis Calvo Sanz
Redacción