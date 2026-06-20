Podio para el ciclista carballés Álvaro Cristobo en la I Challenge Vuelta a Salamanca

Álvaro Cristobo, a la derecha, en el podio Cedida

El ciclismo carballés brilló en la I Challenge Vuelta a Salamanca disputada el pasado fin de semana, con un podio en la categoría júnior. Álvaro Cristobo –del equipo Vázquez y Reino-Carballo Júnior, del Club Ciclista Carballo–, lograba la tercera posición en la segunda etapa de la competición.

El equipo carballés acudía a la cita con tres ciclistas júnior de primer año: Mateo García Vilariño, Raúl Mouzo Leite y Álvaro Cristobo Traba. En la primera etapa, Mateo se situaba en la 33ª posición y Álvaro en la 32ª, en tanto que Raúl no lograba finalizar.

En la segunda etapa, Álvaro Cristobo conseguía infiltrarse en una fuga de doce corredores que se produjo mediada la etapa. Tras un agónico sprint, el corredor carballés cruzaba la línea de meta en tercera posición. El tiempo recuperado en esta etapa le sirvió para escalar hasta la undécima plaza de la clasificación general de la Vuelta. Sus compañeros no lograban finalizar la segunda etapa.