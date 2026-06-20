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Deportes

Recepción al Club Baloncesto Laracha tras ganar la Copa Premium

El alcalde felicitó al club por el éxito con una plantilla muy joven

Redacción
20/06/2026 21:40
Recepción al CB Laracha
Recepción al CB Laracha
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El alcalde de A Laracha, José Manuel López, recibió este sábado oficialmente en la Casa da Cultura al equipo sénior masculino de Club Baloncesto Laracha, campeón de la Copa Premium de Tercera División. 

Al acto también se sumó la concejala de Deportes, Patricia Bello y, en representación del club, la presidenta, Belén Fernández; el director deportivo, Sito Cabado; el entrenador, Pablo Cayado y parte de los jugadores de la plantilla. 

Durante la recepción, el regidor felicitó al club por el título de la Copa Premium, una competición que reúne a los conjuntos de A Coruña, Lugo y Ferrol que no disputaron la fase de ascenso. López resalto el mérito de un equipo muy joven, formado por jugadores de entre 16 y 20 años, que fueron capaces de marcar un alto nivel competitivo a lo largo de toda la temporada. 

El alcalde también puso en valor el trabajo del club en la formación deportiva y humana de los jóvenes, así como su papel como espacio de convivencia y crecimiento personal. “É un orgullo ver como a mocidade da Laracha pode competir representando ao seu concello, e como xogadores chegados doutros lugares acaban sentindo este club e este municipio como propios”, afirmó. 

En este sentido, destacó la importancia de la apuesta por el deporte de base y el proyecto de futuro de la entidad, que prevé seguir incorporando jugadores de A Laracha y consolidando una estructura deportiva sólida. El alcalde concluyó agradeciendo el esfuerzo de jugadores, cuerpo técnico y directiva y reafirmó el apoyo municipal al deporte local. “O éxito deste equipo é tamén o reflexo do talento e do compromiso da nosa xuventude”, añadió. 

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