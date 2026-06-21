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Deportes

Ascensos para Xallas y Cee

Los de Santa Comba se convierten en equipo de Primera Futgal tras empatar sin goles en casa ante Os Castros y hacer valer el 0-1 de la ida. Los ceenses suben a la Liga da Costa tras vencer al Seaia

Redacción
21/06/2026 23:10
Ascenso del Xallas a Primera Futgal (1)
El Xallas inició un recorrido en camión para celebrar el ascenso
Raúl López
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Intensa jornada de ascensos la vivida este domingo en la Costa da Morte. El Xallas –cuyo partido se aplazó para las 20.00 debido al calor– se convertía en equipo de Primera Futgal tras empatar sin goles ante Os Castros en A Fontenla y hacer valer el 0-1 de la ida.

 Gran ambiente con aficionados de ambos conjuntos en las gradas. Duelo muy igualado y con emoción hasta el final, incluyendo un penalti fallado por el local Bryan en el minuto 80. 

Al finalizar, el conjunto xalleiro recorrió en un camión las calles de Santa Comba para festejar. Por otro lado, el Cee ya es equipo de la Liga da Costa (Segunda Futgal) tras vencer ayer en San Paio de Refoxos al Seaia por 2-0, con goles de Xian (24’) y Julio Regueiro (80’). Los ceenses ya traían la ventaja del 1-3 de la ida. 

Ascenso del Cee a la Liga da Costa (37)
El Cee, celebrando el ascenso
Raúl López
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