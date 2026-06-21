El Sofán cadete, campeón de la Copa da Costa

El Sofán posa con el trofeo Raúl López

Gran fin de semana para el Sofán, proclamándose campeón de la Copa da Costa en las dos finales disputadas en las categorías juvenil y cadete, ambas ante el Outes. Si el sábado eran los juveniles los que levantaban el preciado trofeo, este domingo lo hacían los cadetes, al imponerse por 3-1 en la final jugada en el campo de O Conco (Dumbría), en una calurosa mañana.

Comenzaba tomando ventaja el Outes con un tanto de Xoel Dosil a los trece minutos de partido. El Sofán A buscó la igualada, que llegaba en el minuto 33 en las botas de Adrián de Jesús. Así se llegaba al descanso.

Tras el paso por vestuarios, Iván Domínguez adelantaba al Sofán en el minuto 50 y Matías Margarida sentenciaba el duelo en el 78’.

“Un premio al trabajo, al esfuerzo y a la constancia de un grupo que, pese a no conseguir el ascenso de categoría, nunca dejó de luchar por los objetivos marcados y demostró ser un auténtico equipazo durante toda la temporada”, afirma el Sofán en sus redes.

El Sofán pone así el broche de oro a un fin de semana inolvidable y en el que la celebración de los jugadores, acompañados de sus técnicos y el presidente, Ricardo Serrano, ha sido por todo lo alto.