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Deportes

Exitosa primera ‘Nocturna polos montes de A Laracha’

BTT y andaina congregaron a 245 participantes en la cita celebrada el sábado

Redacción
21/06/2026 20:06
I Nocturna polos montes da Laracha (16)
I Nocturna polos montes da Laracha 
Raúl López
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Un total de 245 personas se dieron cita en la primera edición de la ‘Nocturna polos montes de A Laracha’, que se llevó a cabo en la noche del pasado sábado organizada por el club Laracha en dúas rodas. 

La cita consistió en dos marchas: una BTT, de 25 kilómetros, y una andaina de trece kilómetros. La salida fue desde el IES Agra de Leborís –donde el alcalde, José Manuel López, cortó la cinta inaugural– con un recorrido por los montes que fue preparado por la organización, que ayer afirmaba haber superado todas las expectativas. Fue una noche inolvidable que acabó en una gran fiesta con la música de Dj Peke.

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