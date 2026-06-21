Exitosa primera ‘Nocturna polos montes de A Laracha’

I Nocturna polos montes da Laracha Raúl López

Un total de 245 personas se dieron cita en la primera edición de la ‘Nocturna polos montes de A Laracha’, que se llevó a cabo en la noche del pasado sábado organizada por el club Laracha en dúas rodas.

La cita consistió en dos marchas: una BTT, de 25 kilómetros, y una andaina de trece kilómetros. La salida fue desde el IES Agra de Leborís –donde el alcalde, José Manuel López, cortó la cinta inaugural– con un recorrido por los montes que fue preparado por la organización, que ayer afirmaba haber superado todas las expectativas. Fue una noche inolvidable que acabó en una gran fiesta con la música de Dj Peke.