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Deportes

Guvet-Barcala Futsal gana la Copa de Santa Comba en una emocionante final

En una emocionante final ante el San Cristovo que finalizó 3-2

Redacción
21/06/2026 21:38
Trofeo en Santa Comba
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El Guvet-Barcala Futsal se ha proclamado campeón de la Copa de fútbol sala de Santa Comba, en una emocionante final ante el San Cristovo que finalizó 3-2. 

El pabellón municipal de A Fontenla acogió el pasado miércoles el cierre de la temporada con la disputa de los encuentros decisivos de la Copa y la entrega de trofeos a los equipos y jugadores más destacados del curso.

También fue muy disputado el partido por el tercer y cuarto puesto entre Santa Sabiña y Vimianzo Cachopo Team, que acabó en los penaltis, en los que estuvo más acertado el Santa Sabiña. 

Además de los trofeos de Copa, se entregaron los premios de la Liga Municipal de fútbol sala 2026. La clasificación final quedó encabezada por el San Cristobo, seguido de O Rubio Maquinaria Agrícola como subcampeón. La tercera plaza fue para el Guvet-Barcala Futsal y en cuarto lugar quedó Talleres Arán. 

A nivel individual, el trofeo Zamora al portero menos goleado fue para Santi Pose, de Talleres Arán. Asimismo, el trofeo al máximo goleador de la temporada recayó en Álex Facal, del Santa Sabiña, que cerró el curso con 35 tantos. El reconocimiento al equipo más deportivo fue para San Cristovo. 

Asistieron a la entrega de premios el alcalde, Alberto Romar; la concejala de Deportes, Patricia Val; y Silvia Cancela, de la Federación Galega de Fútbol, entre otros. 

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