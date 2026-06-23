El centrocampista Tomy Fuentes, segundo fichaje del Bergan

Tomy, nuevo jugador del Bergan Cedida

El Bergantiños continúa trabajando en la confección de la plantilla de la próxima temporada, que será la tercera consecutiva en Segunda RFEF. El club carballés anunció este martes el segundo fichaje; se trata del centrocampista argentino Tomy Fuentes, que llega procedente del Marino de Luanco.

Tomy, de 23 años, disputó la pasada temporada 27 partidos con el Marino y anotó dos goles, ambos precisamente ante el Bergantiños en As Eiroas.

El club rojillo destaca de su nueva incorporación que aportará trabajo, equilibrio, intensidad y carácter para la medular. Tomy es zurdo y polivalente, por lo que llega a As Eiroas “para aportar músculo, recorrido y competitividad al equipo”.

Se trata del segundo fichaje anunciado hasta el momento por el Bergan, tras el del atacante leonés Adri Álvarez.