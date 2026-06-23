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Deportes

El centrocampista Tomy Fuentes, segundo fichaje del Bergan

El argentino, de 23 años, llega procedente del Marino de Luanco

Redacción
23/06/2026 18:50
Tomy, nuevo jugador del Bergan
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El Bergantiños continúa trabajando en la confección de la plantilla de la próxima temporada, que será la tercera consecutiva en Segunda RFEF. El club carballés anunció este martes el segundo fichaje; se trata del centrocampista argentino Tomy Fuentes, que llega procedente del Marino de Luanco

Tomy, de 23 años, disputó la pasada temporada 27 partidos con el Marino y anotó dos goles, ambos precisamente ante el Bergantiños en As Eiroas. 

El club rojillo destaca de su nueva incorporación que aportará trabajo, equilibrio, intensidad y carácter para la medular. Tomy es zurdo y polivalente, por lo que llega a As Eiroas “para aportar músculo, recorrido y competitividad al equipo”.

 Se trata del segundo fichaje anunciado hasta el momento por el Bergan, tras el del atacante leonés Adri Álvarez. 

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