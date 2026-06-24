Deportes
El lateral Dani Jódar, tercer fichaje del Bergantiños
Llega procedente del CD Quintanar del Rey
El Bergantiños anunció este miércoles su tercer fichaje para la temporada 2026-2027. Se trata del barcelonés Dani Jódar, lateral izquierdo de 24 años que llega procedente del CD Quintanar del Rey (Cuenca), también de Segunda RFEF, tras finalizar allí su contrato.
La pasada campaña jugó 26 partidos oficiales, anotando cinco goles.
Esta incorporación se une a las ya anunciadas del centrocampista argentino Tomy Fuentes y del atacante leonés Adri Álvarez. Además, el club ha renovado al central Nacho Pastor y al extremo Koke Sáiz.