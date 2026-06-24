Los rivales del Bergan para la próxima temporada: vascos, cántabros, asturianos y gallegos

Campo de fútbol de As Eiroas Raúl López

El Bergantiños ya conoce a sus rivales para la próxima temporada 2026-2027, en la que militará por tercer año consecutivo en Segunda RFEF. La principal novedad es la inclusión en su grupo (I) de los equipos del País Vasco en vez de los de Castilla y León, por lo que el equipo carballés tendrá que recorrer 180 kilómetros más que el curso pasado en sus desplazamientos.

Vascos, cántabros y asturianos, además de gallegos, serán los rivales a batir la próxima temporada. Por lo que respecta a Galicia, los rivales son cinco: SD Compostela, Arosa SC, Coruxo FC, Ourense CF y CD Arenteiro. Cabe destacar el descenso del Arenteiro así como el regreso del Compostela a Segunda RFEF, tras ganar el playoff de ascenso.

Marino de Luanco, Oviedo Vetusta y UD Llanera son los conjuntos asturianos, en tanto que los cántabros son Rayo Cantabria y RS Gimnástica. La novedad es la presencia en el grupo siete equipos del País Vasco: SD Gernkia, Deportivo Alavés B, SD Eibar B, Sestao River, SD Amorebieta, CD Basconia y Portugalete. Todo apunta a que será una liga más complicada y competitiva que la del pasado año, destacando la rocosidad de los vascos, entre los que figuran los filiales de Alavés y Eibar.