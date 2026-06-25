Catorce medallas para los alevines de la AD Fogar en Pontevedra

Deportistas de la AD Fogar Cedida

La AD Fogar de Carballo y Oleiros realizó un gran papel en el campeonato gallego de natación alevín de verano, disputado el pasado fin de semana en Pontevedra. Catorce medallas y cuatro récords del club es el balance del Fogar en una cita en la que participaron 28 clubes y 221 deportistas.

La piscina del complejo deportivo Rías do Sur acogió la competición. La AD Fogar fue 5º en la categoría masculina y 14º en la femenina, siendo noveno en la clasificación por equipos.

En cuanto a las medallas, Sara Ríos, de trece años, logró cuatro: oro en los 400 libres y los 50, 100 y 200 braza; otros cuatro metales para Iván Casal, de 12 años: oro en los 50, 100 y 200 espaldas y bronce en los 200 libres; cuatro también para Xacobo Fraga, de 13 años: oro en los 100 y 200 libres, plata en los 50 espaldas y bronce en los 100 espaldas. Oro también para el relevo masculino de los 4x100 libres y bronce en los 4x200 libres, formados por Iván Casal, Mateo Pastoriza, Simón Caamaño y Xacobo Fraga.

Las mejores marcas del club las batieron Sara Ríos en los 50, 100 y 200 braza Xacobo Fraga en los 100 metros libres.