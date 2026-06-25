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Deportes

Deportes de contacto | Exitosa exhibición de fin de curso en Cee

La actividad reunió a deportistas de todas las edades en el pabellón de Brens

Redacción
25/06/2026 18:54
Exhibición de deportes de contacto en Cee (2)
Exhibición de deportes de contacto en Cee)
Cedida
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El Club Cee Deportes de Contacto celebró el pasado sábado su exhibición de fin de curso en el pabellón municipal de deportes de Brens (Cee). La actividad reunió a deportistas de todas las edades, que pudieron mostrar el trabajo realizado a lo largo de la temporada en un ambiente familiar y participativo. La gran familia del Club Cee Deportes de Contacto hizo disfrutar al público en una jornada llena de compañerismo en un proyecto que crece cada año y dinamiza el deporte ceense. 

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