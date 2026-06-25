Deportes de contacto | Exitosa exhibición de fin de curso en Cee

Exhibición de deportes de contacto en Cee) Cedida

El Club Cee Deportes de Contacto celebró el pasado sábado su exhibición de fin de curso en el pabellón municipal de deportes de Brens (Cee). La actividad reunió a deportistas de todas las edades, que pudieron mostrar el trabajo realizado a lo largo de la temporada en un ambiente familiar y participativo. La gran familia del Club Cee Deportes de Contacto hizo disfrutar al público en una jornada llena de compañerismo en un proyecto que crece cada año y dinamiza el deporte ceense.