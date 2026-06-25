El capitán Santi Canedo deja el Bergantiños

Santi Canedo, en un partido de la pasada temporada Raúl López

El Bergantiños anunció este jueves la baja de Santi Canedo, portero y capitán del equipo, tras siete temporadas en el club carballés. Club y jugador separan sus caminos, cerrando así una etapa histórica en la que han vivido juntos dos ascensos.

Santi Canedo, uno de los grandes pilares y líderes del Bergantiños, ha defendido “con orgullo el escudo” del club rojillo durante siete temporadas y 185 partidos, participando en los dos ascensos del equipo a Segunda RFEF, recuerda el club a través de sus redes sociales.

Pero más allá de las cifras, el Bergantiños hace hincapié en el legado que deja el portero carballés: “Santi deja un legado de compromiso, liderazgo, trabajo y sentimiento bergantiñán que permanecerá para siempre en la memoria del club y de nuestra afición”.

“Gracias por cada partido, por cada esfuerzo y por ejercer de capitán dentro y fuera del terreno de juego”, señala el club en su despedida de Canedo. “As Eiroas siempre será tu casa. Mucha suerte en esta nueva etapa, capitán”, concluye el Bergantiños.