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Deportes

Álex Pachón vuelve al Bergantiños

"Dicen que todo el mundo acaba volviendo al lugar donde fue feliz… He vuelto”, anunció el jugador en sus redes sociales

Redacción
26/06/2026 20:44
Álex Pachón durante su primera etapa en el Bergantiños 
Archivo
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El Bergantiños FC ya tiene uno de los grandes refuerzos para la temporada 2026-2027. El club carballés hizo oficial este viernes el regreso del delantero Álex Pachón, un futbolista que dejó una profunda huella en As Eiroas y que ahora vuelve con el objetivo de liderar de nuevo el ataque rojillo

La club anunció el fichaje con un emotivo mensaje en sus redes sociales: “Hai futbolistas que deixan pegada e hai outros que nunca chegan a marchar de verdade”, antes de dar la bienvenida al atacante: “A túa casa segue sendo a túa casa. Benvido de volta á #FamiliaBergan, Pachón”. 

El propio jugador protagoniza un vídeo cargado de sentimiento en el que explica los motivos de su regreso. “Dicen que el fútbol son goles, es competir y victoria. Pero a veces el fútbol es mucho más que eso. Es sentirse en casa. ¡Es encontrar un lugar donde te valoran, donde creces, donde disfrutas, donde eres feliz. Donde la afición te aplaude y corea tu nombre”, afirma el delantero. El mensaje concluye con una frase que resume su vuelta a Carballo: “Y dicen que todo el mundo acaba volviendo al lugar donde fue feliz… He vuelto”

Pachón regresa a un club en el que vivió una de sus mejores etapas. Durante su anterior etapa en As Eiroas se convirtió en una de las grandes referencias ofensivas del Bergantiños gracias a su capacidad goleadora, entrega y conexión con la grada, lo que le permitió dar el salto posteriormente a otros proyectos en categorías superiores. Ahora, el atacante vuelve a vestir la camiseta rojilla con el reto de aportar de nuevo trabajo, carácter y gol a un equipo que continúa perfilando su plantilla para la campaña 2026-2027.

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