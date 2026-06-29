Cuatro triatletas de la AD Fogar, con la selección gallega

Triatlon AD Fogar AD Fogar

Por lo que respecta a la sección de triatlón de la AD Fogar de Carballo y Oleiros, cuatro de sus deportistas compitieron con las selecciones gallegas. Se trata de Adrián Sancho, Alejandro Casal, Diego Souto y Lucas Prada, que tomaron parte el pasado fin de semana en Tudela en el nacional de triatlón por comunidades autónomas.

En las finales individuales, Adrián Sancho fue 23º en la categoría absoluta; Lucas Prada, 24º en la juvenil; y Diego Souto y Alejandro Casal, 11º y 29º, respectivamente, con el combinado cadete. En el relevo mixto absoluto, Adrián Sancho sumó la cuarta plaza para Galicia.