Diez metales para la AD Fogar en el gallego de natación infantil

Natación AD Fogar Cedida

La AD Fogar de Carballo y Oleiros participó el pasado fin de semana en el Campeonato Galego de Natación de Verán, disputado en la piscina Rosario Dueñas de Ourense, donde se dieron cita 25 clubs y 223 deportistas. La AD Fogar compitió con diez nadadores logrando diez medallas y dos récords del club.

Sexta plaza en la categoría femenina, 15ª en la masculina y octava en la general es el balance del club de Carballo y Oleiros.

En cuanto a las medallas, cuatro fueron para Alba Lamas, de 15 años: oro en los 50, 100 y 200 espalda y plata en los 100 libres; Pedro Caamaño, también de 15 años, se hizo con el bronce en los 50 y en los 100 libres. Lucía Fernández (15 años) fue plata en los 100 mariposa; Noa Ferreiro (15 años), bronce en los 200 libres; y Carla Giance (14 años), bronce en los 100 espaldas.

A estas medallas hay que sumar el bronce en el relevo femenino de los 4x100 estilos, con Alba Lamas, Carla Giance, Lucía Fernández y Noa Ferreiro. En la categoría masculina, resaltar el quinto puesto de Rafael Abelenda en los 50 braza.

Por otro lado, se batieron dos mejores marcas del club: Alba Lamas, en los 200 espaldas de la categoría absoluta y de los 15 años; y el equipo de relevo femenino infantil en los 4x100 estilos.