El CDM Piragüismo Dumbría confirma su buen momento con un noveno puesto en la Copa de España

Carmen Llaria, durante su participación Norbert Aguilera

El CDM Piragüismo Dumbría ha confirmado su buen momento con un destacado noveno puesto por clubs en la segunda prueba de la Copa de España de Nuevas Promesas de Slalom, disputada el pasado fin de semana en Sort (Lleida), en las aguas del río Noguera Pallaresa.

Esta es la segunda cita del calendario tras la de Irún y reunió a los mejores clubs de formación del país. Además, sirvió como gran test antes del campeonato nacional de nuevas promesas, que tendrá lugar los días 18 y 19 de julio en Ponts.

La expedición del Dumbría regresó de Cataluña con el noveno puesto en la general por clubs, con 81 puntos, situándose entre los diez mejores de España y confirmando el buen momento que atraviesa la cantera.

En el apartado individual destacaron Clara Mancebo Landeira y Carmen Llaria Traba, que se clasificaron para los dos finales A. En la modalidad de K1 infantil, Clara finalizó en la séptima posición, mientras que Carmen fue sexta en el C1 infantil. Además, Carmen Llaria compitió en el K1 infantil B, en el que acabó octava tras una injusta penalización de 50 segundos que la sacó de la lucha por las medallas. Finalmente, en el C1 infantil B fue quinta en una bajada en la no se sintió cómoda, mientras que Clara López Piñeiro logró completar la final A en K1 infantil B con un meritorio noveno puesto.

En cuanto al resto de participantes, José María Ferrer Cardona, Yerai Omar Guene Gómez e Iván Llaria Traba no lograron clasificarse para las finales A, pero aun así hicieron una buena competición.

La actuación del CDM Piragüismo Dumbría se completó con la participación de Vega Cives, que debutaba como abridora en una prueba de la Copa de España con muy buenas sensaciones.

Coincidiendo con el inicio del verano y bajo el lema ‘Buscamos xente valente’, el CDM Dumbría pone en marcha una nueva campaña de captación de niños que quieran iniciarse en el mundo el piragüismo. Las Escolas de Verán del club están dirigidas a chavales a partir de 8 años, siempre que sepan nadar. Para más información, en las redes sociales del club o llamando al número de teléfono 629 12 66 23.