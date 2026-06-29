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Deportes

Medalla de bronce para el club Virsal en el gallego máster de salvamento y socorrismo

En la cita disputada el pasado fin de semana en la playa de Silgar, en Sanxenxo

Redacción
29/06/2026 17:16
Club Virsal
Club Virsal
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Hito histórico del Bergantiños Club Virsal al logra la medalla de bronce en la clasificación general del campeonato gallego máster de salvamento y socorrismo disputado el pasado fin de semana en la playa de Silgar, en Sanxenxo. 

El club carballés fue segundo en la categoría masculina y tercero en la femenina, subiendo al podio general en la tercera posición, por detrás del Club Umia (oro) y el Saa (plata).

 En la misma competición, el Salvar de Arteixo fue cuarto y el Sysca carballés séptimo. 

Desde el club Virsal destacan que este triunfo es el resultado de “buen trabajo”, siendo “un referente a nivel nacional” dado que la semana pasada también se consolidaba como el mejor club gallego en la clasificación de Clubes de España. 

La próxima cita será este fin de semana en aguas de Loredo, Cantabria, a donde desplazan seis deportistas para el Campeonato de España de salvamento y socorrismo. 

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