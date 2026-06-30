Alberto Sánchez, nuevo portero para el Bergan

Alberto Sánchez Bergantiños

El Bergantiños trabaja arduamente en la confección de la plantilla con la que afrontará su tercera temporada consecutiva en Segunda RFEF. Hasta el momento, el club ha anunciado seis fichajes, el último de ellos el del portero Alberto Sánchez, que llega para reemplazar a Santi Canedo.

El club acaba de anunciar al nuevo cancerbero, de 25 años y formado en la cantera del Deportivo de A Coruña, con el que llegó debutar en el primer equipo tras formar parte de la plantilla con la que logró el ascenso a Segunda División.

Con experiencia en Primera y Segunda RFEF, Alberto Sánchez llega a As Eiroas tras una campaña brillante en la que destacó en la Copa del Rey frente a equipos de Primera División y en la que levantó la Copa Federación con el Ourense CF.

“Reflejos, agilidad y seguridad para defender nuestra portería”, apuntan desde el Bergan. “Un portero de enorme nivel que llega a Carballo dispuesto a seguir creciendo y a hacer disfrutar a nuestra afición”, añade el club rojillo.

El Bergan también anunciaba esta semana la incorporación de José Balsa, centrocampista de 21 años que llega procedente del Atlético Coruña Montañeros, con el que anotó ocho goles. “Trabajador, ambicioso e incansable”, así lo define su nuevo club.

José Balsa Cedida

Hasta el momento, el Bergan lleva seis fichajes: el lateral Dani Jódar, los atacantes Adri Álvarez y Álex Pachón, los centrocampistas Tomy Fuentes y José Balsa, y el portero Alberto Sánchez.