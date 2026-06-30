Cuatro medallas de plata para el Virsal en el campeonato de España de salvamento y socorrismo máster

Los deportistas del Virsal posan con sus medallas Cedida

El Club Virsal Salvamento Bergantiños de Carballo realizó una magnífica actuación en el Campeonato de España Máster de Salvamento y Socorrismo disputado el pasado fin de semana en Cantabria. El club carballés cosechó cuatro medallas de plata.

En las pruebas individuales destacaron Manuel Amado, subcampeón nacional en la prueba de banderas, junto a Andrés Fernández, subcampeón de España en la prueba de ski.

En las pruebas por equipos, plata para el relevo en sprint y en el relevo ocean, con Alberto Sequeiro, Alberto Martínez y Andrés Fernández.

Cabe destacar también el cuarto puesto en rescate tabla para Alex Blanco y Bruno Chacón. Cuarta plaza también en 2k y tabla.

El Club Virsal Salvamento Bergantiños de Carballo se consolida así como uno de los clubs más destacados de la tabla en España. Su trayectoria no para de crecer en los últimos años, siendo ya un referente en Galicia y también a nivel nacional.