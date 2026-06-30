Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Cuatro medallas de plata para el Virsal en el campeonato de España de salvamento y socorrismo máster

Subcampeonato para Manuel Amado y Andrés Fernández, así como para el relevo en sprint y ocean

Redacción
30/06/2026 23:21
Club Virsal
Los deportistas del Virsal posan con sus medallas
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Club Virsal Salvamento Bergantiños de Carballo realizó una magnífica actuación en el Campeonato de España Máster de Salvamento y Socorrismo disputado el pasado fin de semana en Cantabria. El club carballés cosechó cuatro medallas de plata.

En las pruebas individuales destacaron Manuel Amado, subcampeón nacional en la prueba de banderas, junto a Andrés Fernández, subcampeón de España en la prueba de ski.

En las pruebas por equipos, plata para el relevo en sprint y en el relevo ocean, con Alberto Sequeiro, Alberto Martínez y Andrés Fernández.

Cabe destacar también el cuarto puesto en rescate tabla para Alex Blanco y Bruno Chacón. Cuarta plaza también en 2k y tabla.

El Club Virsal Salvamento Bergantiños de Carballo se consolida así como uno de los clubs más destacados de la tabla en España. Su trayectoria no para de crecer en los últimos años, siendo ya un referente en Galicia y también a nivel nacional.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Taekwondo

Diez medallas para deportistas del Chong carballés en el Campeonato de España de Kickboxing júnior
Redacción
Club Virsal

Cuatro medallas de plata para el Virsal en el campeonato de España de salvamento y socorrismo máster
Redacción
Alberto Sánchez (1)

Alberto Sánchez, nuevo portero para el Bergan
Rosa Balsa Silveira
Triatlon AD Fogar

Cuatro triatletas de la AD Fogar, con la selección gallega
Redacción