Diez medallas para deportistas del Chong carballés en el Campeonato de España de Kickboxing júnior

Deportistas que acudieron al torneo de kickboxing Cedida

Siete deportistas del Chong de Carballo participaron el pasado fin de semana en el Campeonato de España de Kickboxing júnior, cosechando diez medallas: cuatro platas y seis bronces. Los deportistas carballeses participaron cedidos al club Shotokan de Asturias y formaron parte de la selección asturiana de Kickboxing. El torneo se disputó en Madrid del jueves 25 al domingo 28 de junio.

Los competidores fueron: Nicolás García, Ramón Cotelo, Inés Puga, Jimena Abarca, Sandra Regueiro, Candela Abarca, y Sebastián Fraga. Álex Trigo acudió como entrenador.

Cada deportista acudió a la cita nacional en aquellas modalidades en las que consiguió clasificarse a nivel autonómico. En este sentido, fue la primera vez que el club participó con algún competidor en todas las modalidades de tatami: pointfighting, light contact, kick light, y k1 light, siendo además la primera vez que deportistas del club acudían a estas últimas dos.

Los resultados fueron 4 platas y 6 bronces, escapándose el oro por poco. El balance que hace el club carballés de los resultados y del rendimiento de los competidores es muy positivo, ya que cinco de los competidores debutaron en un Campeonato de España de Kickboxing por primera vez, y los otros dos se estrenaron en nuevas modalidades de combate respecto a ediciones anteriores, por lo que todos tienen por delante posibilidad de progresión de cara a las próximas temporadas.

De esta manera, el Chong sigue sentando las bases su cantera en el Kickboxing, deporte en el que todavía acaban de completar su cuarta temporada.