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Deportes

Iago Gandoy refuerza la medular del Bergan

Lois Novo
Lois Novo
01/07/2026 22:49
El jugador Iago Gandoy
 
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El Bergantiños hizo oficial en la tarde del miércoles su acuerdo para incorporar a su cantera a Iago Gandoy, centrocampista coruñés que llegó a debutar con el primer equipo del Deportivo en Segunda División.

Gandoy fue el primer futbolista desde la inauguración de la ciudad deportiva de Abegondo que llegó al primer equipo tras haber jugado con anterioridad en todas las categorías inferiores del club (desde benjamines hasta juveniles) y en el Fabril.

El canterano deportivista Yago Gandoy encuentra nuevo equipo en Segunda Federación

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Desde su salida del Dépor en 2021, el nuevo centrocampista del Bergantiños se ha convertido en un asiduo de la Segunda Federación. Gandoy ha jugado en el Coruxo (2021-23), el Navalcarnero (2023-24), el San Sebastián de los Reyes (2024-25) y el Xerez Deportivo (2025-26), sumando 148 apariciones (117 como titular) en la cuarta categoría del fútbol nacional y dos goles. Con el conjunto vigués llegó incluso a jugar un playoff de ascenso a Primera Federación.

Con el Dépor, Gandoy jugó cinco partidos en Segunda División en el año del descenso a Segunda B. En la categoría de bronce, al curso siguiente, disputó once encuentros con el equipo blanquiazul. En esa división ya había actuado previamente con el Fabril (2018-19), sumando 25 encuentros y un gol. A sus 27 años, Gandoy se va a reencontrar en las filas del Bergantiños con Iago Novo, compañero suyo en la cantera blanquiazul

Hasta el momento, el Bergantiños suma siete fichajes: el lateral Dani Jódar, los atacantes Adri Álvarez y Álex Pachón, los centrocampistas Tomy Fuentes, José Balsa y Gandoy, y el portero y también exdeportivista Alberto Sánchez. 

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