Más de ochenta participantes en el Deporcampus de Cee

Los participantes, con sus entrenadores y la alcaldesa Cedidas

Más de 80 niños y niñas de Cee y de los municipios de la comarca participan en el Deporcampus de Cee, que la Fundación RC Deportivo de A Coruñaorganiza un verano más en el estadio municipal San Paio de Refoxos.

Entrenadores del RC Deportivo, con la colaboración de técnicos de la UD Cee, imparten esta actividad desde el lunes y hasta el viernes de esta semana. Las clases son en horario de mañana, de 10.00 a 14.00, y van dirigidas a chavales de entre 6 y 14 años.

La alcaldesa, Margot Lamela, se acercó este martes a dar la bienvenida a los participantes y desearles una bonita experiencia a través de la práctica del fútbol.