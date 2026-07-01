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Deportes

Más de ochenta participantes en el Deporcampus de Cee

La actividad se desarrolla hasta el viernes en el municipal San Paio de Refoxos

Redacción
01/07/2026 11:13
Deporcampus en Cee (2)
Los participantes, con sus entrenadores y la alcaldesa
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Más de 80 niños y niñas de Cee y de los municipios de la comarca participan en el Deporcampus de Cee, que la Fundación RC Deportivo de A Coruñaorganiza un verano más en el estadio municipal San Paio de Refoxos.

Entrenadores del RC Deportivo, con la colaboración de técnicos de la UD Cee, imparten esta actividad desde el lunes y hasta el viernes de esta semana. Las clases son en horario de mañana, de 10.00 a 14.00, y van dirigidas a chavales de entre 6 y 14 años.

La alcaldesa, Margot Lamela, se acercó este martes a dar la bienvenida a los participantes y desearles una bonita experiencia a través de la práctica del fútbol. 

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Cuerpo técnico del campus
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