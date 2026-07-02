El Cances organiza el II Torneo Internacional Solidario Costa da Morte a favor de Mi Princesa Rett

Presentación del torneo de Cances Mar Casal

El club de veteranos Cances CF presentó este jueves la segunda edición del Torneo Internacional de Veteranos (+35) "Costa da Morte, una cita deportiva de primer nivel que destaca por su profundo carácter solidario, pues la recaudación irá para la Asociación Princesa Rett.

La presentación se llevó a cabo en el consistorio carballés con la presencia del alcalde, Daniel Pérez; el edil de Deportes, Daniel Barreiro; la presidenta del club, Yolanda Duarte; y Noelia Garrido, la madre de Daniela, la "princesa Rett" que inspira esta causa.

“Carballo sempre responde cando se trata de axudar, e este torneo é o exemplo perfecto de como o deporte pode transformarse nunha ferramenta marabillosa de apoio social e de visibilización das enfermidades raras”, manifestó Daniel Pérez.

Por su parte, el edil de Deportes puso en valor el trabajo de organización del Cances, que se traduce “nun cartel internacional de tanto nivel”. Además, felicitó al club por “facer partícipe a toda a comarca dun evento que une os valores saudables do fútbol coa mellor das causas solidarias”.

El torneo contará con un cartel de lujo formado por doce equipos locales, nacionales e internacionales.

Representación local y de la Costa: Veteranos de Oza, San Román y Deportivo Carballo.

Desde A Coruña: Veteranos de Rossonero, Veteranos Canarimbos y el equipo de los Bombeiros de Narón.

Visitantes nacionales: Juventud León (que repite por segundo año), Veteranos de Zamora y Veteranos de Medal (Asturias).

Participación internacional: Desde Portugal viajan O Racing Club e Amigos de Celeirós do Douro.

El torneo también contará con la participación del equipo de veteranos A Morocha, una formación muy especial dedicada a Daniela.

Más allá del plano deportivo, el motor principal de este torneo es apoyar la lucha contra el síndrome de Rett, una enfermedad que afecta al desarrollo neurológico. Todo lo recaudado con las entradas, a 3 euros más una pulsera, se destinará íntegramente a la Asociación Princesa Rett, en especial para ayudar a Daniela y a las princesas de la zona, algunas de las cuales estarán en el torneo.

“Imos intentar que sexa, como o ano pasado, un torneo alegre, un torneo polas nosas nenas. Este ano asistirán cinco nenas”, destacó Yolanda Duarte, presidenta del Cances CF, quien agradeció la total implicación institucional, de la Federación, patrocinadores, clubs participantes y, especialmente, de la familia de Daniela.

Para facilitar la asistencia del público, la organización ha simplificado los horarios de las jornadas, con partidos desde las 9.00 horas. Desde el club y la organización hacen un llamamiento a toda la Costa da Morte para que se vuelque con esta fiesta del fútbol veterano y colabore activamente asistiendo a los encuentros.