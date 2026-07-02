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Deportes

El VI torneo 3x3Carballo reúne este fin de semana a más de 300 jugadores de hockey sobre patines

Se trata de la única competición de este formato en Galicia

Redacción
02/07/2026 22:41
Imagen de la pasada edición
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Llega la sexta edición del 3x3Carballo de hockey sobre patines, torneo organizado por la Escola Lubiáns que reúne desde este viernes y hasta el domingo a más de 300 jugadores en la única competición de este formato en Galicia. 

La competición se llevará a cabo en el pabellón Carballo Calero. Comienza este viernes a las 17.00 horas con la fase de grupos, que se prolongará a lo largo del sábado. El domingo será el momento de las eliminatorias y de las finales, en las que se decidirá el campeón de cada categoría, echando el cierre sobre las 16.00 horas. La cita garantiza un gran número de partidos para todos los equipos.

En esta edición participan más de 300 jugadores llegados de diferentes puntos de Galicia, así como de Asturias, Madrid y Cataluña, repartidos en siete categorías: sub-11, sub-14, sub-17, mixta, femenina, masculina y viejas glorias.

Se trata de una cita consolidada entre las más especiales del verano. Y es que una de las peculiaridades del 3x3Carballo es que los equipos no representan a sus clubs sino que son los propios jugadores y jugadores los que forman libremente sus equipos, mezclando deportistas de diferentes entidades, generaciones y lugares de procedencia.

Este formato convierte el torneo en mucho más que una competición deportiva; es un espacio de convivencia en el que nacen nuevas amistades, se reencuentran compañeros y rivales de toda la temporada y se fortalecen lazos en base al hockey. La organización espera un gran ambiente durante las tres jornadas de competición y anima a todos los aficionados al hockey a acercarse hasta el Carballo Calero. 

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