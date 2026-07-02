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Deportes

Fito continúa su carrera en un club de Primera RFEF tras el pago de su cláusula de rescisión al Bergan

El club carballés agrade la entrega y compromiso del jugador durante los dos años que ha defendido su camiseta

Redacción
02/07/2026 20:11
Fito
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El Bergantiños anunció en la tarde de este jueves la salida del defensa Fito Rodríguez hacia un equipo de Primera RFEF tras hacerse efectivo el pago de su cláusula de rescisión. 

"Solo podemos expresar palabras de agradecimiento por estos dos años defendiendo nuestra camiseta", señala el club carballés. "Gracias por tu compromiso, por su entrega, por tu trabajo diario y por representar siempre con orgullo los valores de este escudo", añade.

El Bergan le dedica unas emotivas palabras al jugador: "Marcha un gran futbolista, pero también una persona excepcional. Tanto tú como tu familia dejáis una huella muy especial en nuestro club y siempre formaréis parte de nuestra familia".

El club rojillo le desea a Fito suerte en su nueva etapa deportiva. "Seguiremos muy de cerca tu camino, convencidos de que este paso es el reflejo de tu esfuerzo, de tu profesionalidad y del gran nivel que demostraste durante este tiempo".

"Como club nos llena de orgullo comprobar que el trabajo, el compromiso y el rendimiento de nuestros futbolistas les abren las puertas a categorías superiores. Ver crecer a los jugadores, acompañarlos en su camino y celebrar con ellos cada paso adelante en sus carreras también forma parte de nuestra identidad y de lo que queremos seguir construyendo en el Bergantiños", añade el club de As Eiroas.

"Mucha suerte, capitán. Esta siempre será tu casa", concluye el comunicado del Bergan.

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