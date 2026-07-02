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Deportes

Histórico ascenso del Arteixo Balonmán a Primera Autonómica

Este logro llega cuando el club apenas cumple diez años de vida

Redacción
02/07/2026 22:21
Plantilla del Arteixo Balonmán
Plantilla del Arteixo Balonmán
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El Arteixo Balonmán celebra uno de los mayores hitos de su historia con el ascenso de su equipo sénior a la Primera División gallega, un logro que llega cuando el club apenas cumple diez años de vida y que supone "el mejor reconocimiento al trabajo realizado desde su fundación", apuntan desde el propio club.

El equipo se quedó a las puertas del ascenso directo tras ser segundo en la final a cuatro disputada en Bueu, tras caer en la gran final ante la SAR Globalmar por 31-29. No obstante, al no conseguir el primer equipo de Redondela el ascenso a Primera Estatal, su filial no puede subir, por lo que la plaza es para el Arteixo. 

"Este ascenso representa mucho más que un éxito deportivo. Es la confirmación de un proyecto basado en la formación, el compromiso y el crecimiento desde la base", añaden desde el club, por el que a lo largo de estos años han pasado varios jugadores carballeses.

"Durante esta década, el club ha apostado por construir una sólida cantera, convencido de que el futuro debía forjarse con el trabajo diario de sus categorías inferiores", añade. "Hoy, esa apuesta da sus frutos. Gran parte de los jugadores que han conseguido este histórico ascenso comenzaron su trayectoria deportiva en las categorías de formación del propio club. Ellos son el mejor ejemplo de que el esfuerzo, la constancia y la confianza en el talento local permiten alcanzar metas que hace unos años parecían un sueño", afirman desde el Arteixo.

El ascenso a Primera División es el resultado "del compromiso de jugadores, cuerpo técnico, familias, patrocinadores, instituciones, personas voluntarias y de toda la afición que ha acompañado al Arteixo Balonmán desde sus inicios. Gracias a todos ellos, el club ha crecido de manera constante hasta consolidarse como un referente del balonmano en Galicia", señala el club en un comunicado.

"Este éxito no marca el final de un camino, sino el comienzo de una nueva etapa cargada de ilusión y responsabilidad", ya que el "Arteixo Balonmán afronta el reto de competir en Primera División con la misma filosofía que lo ha llevado hasta aquí: humildad, trabajo, formación y una firme apuesta por la cantera". Asegura el club que este ascenso "no solo pertenece al equipo sénior. Es el triunfo de todo un club y de un modelo deportivo que demuestra que creer en la cantera y en el talento de casa es el mejor camino para construir un futuro sólido y sostenible", concluye.

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