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Deportes

El triatleta Andrés Prieto de la AD Fogar conquista el bronce en la Europe Triathlon Premium Cup de Holten

Redacción
04/07/2026 21:51
Andrés Prieto Villar de la AD FOGAR
Andrés Prieto Villar de la AD FOGAR
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El triatleta Andrés Prieto Villar (Oleiros, 2003), integrante de la A.D. Fogar de Carballo, logró este sábado una brillante medalla de bronce en la Europe Triathlon Premium Cup de Holten, disputada en los Países Bajos sobre distancia sprint. El deportista firmó una destacada actuación en una de las competiciones de mayor nivel del calendario continental y subió al podio tras un ajustadísimo desenlace.

La prueba se decidió en un emocionante esprint final entre los tres primeros clasificados. El triunfo fue para el francés Milan Lariviere, que cruzó la meta con un tiempo de 52 minutos y 18 segundos. La segunda posición correspondió al británico Hamish Reilly, con un registro de 52:20, mientras que Andrés Prieto completó el podio apenas dos segundos después, con un tiempo de 52:22.

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El resultado confirma el excelente momento de forma del triatleta de la A.D. Fogar de Carballo, que hace apenas una semana había firmado una meritoria séptima posición en la Europe Triathlon Cup de Wels. La medalla conseguida en Holten supone además el sexto podio internacional de su trayectoria, alcanzado tras disputar 43 competiciones de carácter internacional.

Gracias a este nuevo éxito, Prieto continúa consolidándose entre los mejores especialistas europeos de la disciplina. Actualmente ocupa el puesto 92 del ránking continental y el 176 del ránking mundial, posiciones que reflejan su progresión en el circuito internacional.

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