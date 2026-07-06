Bronce para Julio Martínez, de la AD Fogar, en el  Nacional Máster de Verano

Julio Martínez posa con su medalla AD Fogar

Julio E. Martínez Fajardo, de la AD Fogar de Carballo y Oleiros, logró la medalla de plata en el XXXVI Campeonato de España Open de Natación Máster de Verano celebrado en el Centro Deportivo Municipal Las Norias de Logroño del 2 al 5 de julio.

Esta competición contó con una participación récord histórica de 198 clubs y 1.588 nadadores (872 hombres y 716 mujeres).

Dentro de la categoría de más de 55 años, Martínez Fajardo firmó una gran actuación global. Su logro más destacado llegó en la prueba de los 200 metros mariposa, donde se hizo con el bronce.

También participó en los 100 mariposa, prueba en la que fue sexto, así como en los 200 braza (9º) y los 200 libres (14º).