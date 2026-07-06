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Deportes

Bronce para Julio Martínez, de la AD Fogar, en el  Nacional Máster de Verano

En la cita del pasado fin de semana en Logroño

Redacción
06/07/2026 20:42
AD Fogar
Julio Martínez posa con su medalla
AD Fogar
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 Julio E. Martínez Fajardo, de la AD Fogar de Carballo y Oleiros, logró la medalla de plata en el XXXVI Campeonato de España Open de Natación Máster de Verano celebrado en el Centro Deportivo Municipal Las Norias de Logroño del 2 al 5 de julio.

Esta competición contó con una participación récord histórica de 198 clubs y 1.588 nadadores (872 hombres y 716 mujeres).

Dentro de la categoría de más de 55 años, Martínez Fajardo firmó una gran actuación global. Su logro más destacado llegó en la prueba de los 200 metros mariposa, donde se hizo con el bronce.

También participó en los 100 mariposa, prueba en la que fue sexto, así como en los 200 braza (9º) y los 200 libres (14º).

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