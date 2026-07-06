Hugo Villaverde, hasta el momento el último fichaje del Bergan Cedida

El Bergantiños trabaja arduamente en la confección de la plantilla con la que afrontará su tercera temporada consecutiva en Segunda RFEF y la que será la segunda bajo las órdenes de Simón Lamas. Hasta el momento, el club ha anunciado ocho fichajes: el lateral Dani Jódar, los atacantes Adri Álvarez y Álex Pachón, los centrocampistas Tomy Fuentes, José Balsa junto a Yago Gandoy, el portero Alberto Sánchez y el mediapunta Hugo Villaverde.

La última incorporación hasta el momento es Hugo Villaverde, jugador de 20 años formado en la cantera del RC Deportivo. "Reforzará nuestro ataque para aportar capacidad de asociación, llegada al área y gol", apunta el club rojillo. "Talento, goles, juventud y ambición para seguir creciendo juntos", añaden desde As Eiroas.

Para el ataque también se ha fichado a Adri Álvarez, de 22 años, que llega procedente del Atlético Astorga. El regreso de Álex Pachón (máximo anotador en la temporada 2024-2025) es uno de los golpes de efecto. Desde el club apuntan que el barcelonés, de 25 años, aportará "trabajo, carácter, goles y toda su experiencia". Viene de jugar en el Unionistas de Salamanca (Primera RFEF) y el Atlético Baleares (Segunda RFEF).

Para el centro del campo hay hasta ahora tres incorporaciones, la última la de Yago Gandoy, de 27 años y procedente Deportivo. José Balsa -de 21 años y llegado del Atlético Coruña Montañeros- y argentino Tomy Fuentes -23 años y procedente del Marino de Luanco- son los otros fichajes hasta el momento.

Uno de los fichajes más destacados ha sido el del portero Alberto Sánchez, que llega para reemplazar al capitán, Santi Canedo, que causa baja tras siete temporadas en el club. El nuevo cancerbero, de 25 años, se ha formado en la cantera del Deportivo.“Reflejos, agilidad y seguridad para defender nuestra portería”, señalan desde el Bergan. “Un portero de enorme nivel que llega a Carballo dispuesto a seguir creciendo y a hacer disfrutar a nuestra afición”, añade el club rojillo.

Completa los fichajes el lateral izquierdo Dani Jódar, de 24 años, procedente del CD Quintanar del Rey (Cuenca).

En el capítulo de renovaciones, continúan una temporada más en el Bergan el mediapunta Iago Novo, el central Nacho Pastor y el extremo Koke Sáiz. Causan baja los capitanes Santi Canedo (guardameta) y Fito (central).