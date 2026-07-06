Trece medallas para la AD Fogar en el gallego júnior y absoluto de natación

AD Fogar Cedida

Trece medallas y cinco récords del club es el balance de la AD Fogar en el Campeonato gallego júnior y absoluto de verano de natación celebrado el pasado fin de semana en la piscina municipal Rosario Dueñas de Ourense.

Un total de 29 clubs y 395 deportistas acudieron a esta cita. En la cate

En la categoría júnior el club fue 5º masculino, 17º femenino y 9º en la general. En el medallero júnior, Carlos Casal sumó cuatro metales: oro en los 100 braza, plata en los 200 braza y sendos bronces en los 50 braza y 200 estilos. Manuel López sumó otras cuatro medallas: plata en los 50 libres y bronce en los 50, 100 y 200 mariposa.

Anxo Fuentefría, a su vez, ganó el oro en los 200 braza y la plata en los 100 braza. Carla Mourelle fue plata en los 100 braza.

Plata también para el relevo masculino júnior de los 4x200 libres que formaron Amado, Casal, Fuentefría y López.

En la categoría absoluta, Alba Lamas logró la plata en los 200 espaldas. Además, por equipos el club fue 15º por conjuntos, 12º en féminas y 16º en masculino.

En cuanto a los récords del club, Alba Lamas batió los absolutos de los 50 y 100 espaldas. Récord absoluto también para el relevo femenino de los 4x200 libros que nadaron Ferreiro, Lamas, Mourelle y Rodríguez.

Récord también de los 17 años de Valeria Rodríguez en los 50 mariposa y de los 16 años de Manuel López en los 50 libres.