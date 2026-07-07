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Deportes

Carlos García, nuevo portero para el Bergan

El guardameta de 22 años llega procedente del Arteixo

Redacción
07/07/2026 20:44
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Carlos García
Cedida
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El Bergantiños acaba de anunciar el fichaje de un segundo portero. Se trata de Carlos García, de 22 años, que llega procedente del Atlético Arteixo, donde cuajó una gran fase de ascenso. Con anterioridad militó en el Silva.

"Tranquilidad, seguridad y concentración bajo palos para dar siempre lo máximo", apunta el club rojillo con respecto a su nueva incorporación, que es ya la décima de cara a la próxima temporada.

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