Carlos García, nuevo portero para el Bergan

Carlos García Cedida

El Bergantiños acaba de anunciar el fichaje de un segundo portero. Se trata de Carlos García, de 22 años, que llega procedente del Atlético Arteixo, donde cuajó una gran fase de ascenso. Con anterioridad militó en el Silva.

"Tranquilidad, seguridad y concentración bajo palos para dar siempre lo máximo", apunta el club rojillo con respecto a su nueva incorporación, que es ya la décima de cara a la próxima temporada.