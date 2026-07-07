El defensa central Aarón Sánchez, noveno fichaje del Bergantiños

Aarón Sánchez, nuevo jugador del Bergantiños Cedida

El Bergantiños acaba de anunciar el que es su noveno fichaje para la próxima temporada. Se trata del defensa central Aarón Sánchez, de 23 años, que llega a Carballo tras participar en el ascenso del Fabril a Primera RFEF en la pasada campaña.

El club rojillo destaca su contundencia en el juego aéreo, buena salida de balón y capacidad para conducir y romper líneas.

En su currículum también figuran el debut con el RC Deportivo en la Copa del Rey y su participación en doce encuentros con el Fuenlabrada en Primera RFEF.