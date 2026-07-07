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Deportes

El defensa central Aarón Sánchez, noveno fichaje del Bergantiños

Llega a Carballo procedente del Fabril

Redacción
07/07/2026 16:07
Aarón Sánchez, nuevo jugador del Bergantiños
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El Bergantiños acaba de anunciar el que es su noveno fichaje para la próxima temporada. Se trata del defensa central Aarón Sánchez, de 23 años, que llega a Carballo tras participar en el ascenso del Fabril a Primera RFEF en la pasada campaña.

El club rojillo destaca su contundencia en el juego aéreo, buena salida de balón y capacidad para conducir y romper líneas. 

En su currículum también figuran el debut con el RC Deportivo en la Copa del Rey y su participación en doce encuentros con el Fuenlabrada en Primera RFEF. 

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