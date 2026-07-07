Tres fichajes y quince renovaciones en el Paiosaco para la próxima temporada 

Iago Núñez, Sergio Montes y Lucas Ferreiro, nuevos fichajes del Paiosaco Cedidas

Los equipos de Preferente apuestan por la continuidad de sus plantillas de cara a la próxima temporada, pero también con refuerzos para mejorar su rendimiento.

En el caso del Paiosaco, son tres caras nuevas y quince renovaciones las anunciadas hasta el momento. El mediocentro Lucas Ferreiro y los atacantes Iago Núñez y Sergio Montes se suman al proyecto con Iván Sánchez en el banquillo.

Lucas Ferreiro, mediocentro de 26 años, llega procedente del San Tirso para aportar "equilibrio, personalidad y experiencia en una posición clave sobre el terreno de juego", apunta el club verdiblanco.

Iago Núñez, atacante de 26 años, llega a A Porta Santa desde el Ural Español CF, tras una gran temporada en la que anotó 15 goles. Se trata de un "jugador contrastado, en plena madurez futbolística", señala el club.

Sergio Montes, atacante procedente del Atlético Arteixo juvenil, con el que anotó 20 goles. Destaca por su capacidad para desenvolverse en diferentes posiciones de ataque.

Por otro lado, el club ha renovado a quince jugadores: Josiño, David González, Cristian Quintas, Iván Amor, Andrés, Jorge Raña, Queijeiro, Pablo Rodríguez, Beto, Dani Carnota, Martín Carracedo, Dani Moreno, Manu Mato, Juanma y Hugo Fernández.