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Deportes

Manu Berrocal, nuevo lateral izquierdo para el Bergantiños

El jugador, de 21 años, viene del Atlético Arteixo

Redacción
08/07/2026 21:04
Manu Berrocal
Manu Berrocal
Cedida
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El Bergantiños no para. El club carballés continúa anunciando nuevos fichajes para su tercera temporada consecutiva en Segunda RFEF. La última incorporación es la del lateral izquierdo Manu Berrocal.

El jugador, de 21 años, se formó en la cantera del Depor y llega procedente del Atlético Arteixo, equipo con el que selló una gran temporada. 

"Trabajo, buena conducción de balón y un enorme recorrido para reforzar la banda izquierda", apunta el club rojillo sobre su nuevo jugador.

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