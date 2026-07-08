Manu Berrocal, nuevo lateral izquierdo para el Bergantiños

Manu Berrocal Cedida

El Bergantiños no para. El club carballés continúa anunciando nuevos fichajes para su tercera temporada consecutiva en Segunda RFEF. La última incorporación es la del lateral izquierdo Manu Berrocal.

El jugador, de 21 años, se formó en la cantera del Depor y llega procedente del Atlético Arteixo, equipo con el que selló una gran temporada.

"Trabajo, buena conducción de balón y un enorme recorrido para reforzar la banda izquierda", apunta el club rojillo sobre su nuevo jugador.