Récord de participantes en el 18º Autocrós de Carballo: 127 pilotos

Acto de presentación del Autocrós de Carballo, este miércoles Mar Casal

El circuito de motor de Bértoa acoge este fin de semana (del viernes 10 al domingo 12) el 18º Autocrós de Carballo, tercera prueba en el calendario del Campeonato de España. La cita reunirá a 127 pilotos, récord de participación no solo en el circuito carballés sino en el campeonato de España.

El evento fue presentado este mediodía en el consistorio carballés, con la presencia de Ernesto Rumbo, presidente de la escudería Club Rally Coruña, organizadora de la prueba; el alcalde, Daniel Pérez; el responsable de la Federación Galega de Automovilismo, Antonio Troitiño; el secretario xeral de Deportes de la Xunta, Roberto García; Mar García Vidal, por parte de la Diputación; el edil de Deportes, Daniel Barreiro, y el de Obras, Luis Lamas. Los presentes coincidieron en destacar el alto nivel del circuito carballés, así como la repercusión de esta cita a nivel económico y hostelero en la localidad.

"Para nós vir a Carballo é vir á casa", aseguró Ernesto Rumbo, quien agradeció la implicación y el apoyo del Concello en esta cita. Rumbo resaltó la "grandísima" actividad deportiva que hay en el municipio a lo largo de todo el año. "Á xente gústalle vir a Carballo" tanto por el trato recibido como por competir en un circuito en condiciones, añadió el responsable del club organizador.

Antonio Troitiño, presidente de la Federación Galega de Automovilismo, habló de la importancia de apoyar también las pruebas nacionales, en las que diversos clubs llevan el nombre de Galicia por toda España. "Carballo é un circuito referente no campeonato de España", afirmó, haciendo hincapié en que Galicia cuenta con dos circuitos de "altísimo nivel", que son los de Carballo y Arteixo. Agració al Concello el buen estado de las instalaciones, pidiéndole que siga invirtiendo en las mismas, y también el apoyo económico de la Xunta y la Diputación, ayudando a impulsar una disciplina que hace unos años estaba "un pouco olvidada da man de Dios".

Por parte de la Diputación, asistió la diputada Mar García Vidal, incidió en que este deporte "é o gran coñecido, pero ao mesmo tempo descoñecido". Por ello, destacó que este tipo de eventos, además de ser importantes para el fomento del comercio local, lo son para fomentar el deporte en la comunidad.

Desde la Xunta, Roberto García, secretario xeral de Deportes, mostró su satisfacción por la buena salud de la que goza el deporte gallego, con unas 320.000 licencias el año pasado, lo que es fruto del "traballo extraordinario" que realizan los clubs y federaciones deportivas. En cuanto al automovilismo, indicó que hubo un antes y un después tras mucho diálogo y promoción de este deporte. En este proceso, desde la Xunta "acompañamos dentro das nosas posibilidades" al deporte y sus deportistas. Incidió en que uno de los objetivos del gobierno autonómico es la realización de eventos deportivos porque "cremos firmemente que todo evento deportivo vai condicionar económica e socialmente ao pobo onde se desenvolve", añadió. Tuvo palabras de agradecimiento para la escudería y todo su personal, colaboradores y voluntarios.

El alcalde carballés se sumó al reconocimiento al "grandísimo traballo" de la escudería Rally Coruña, a la que agradeció que siga confiando en Carballo como escenario del automovilismo. "É moi fácil para nós confiar en vós para organizar probas deste tipo", afirmó Daniel Pérez, quien incidió también en que el alcance de estos eventos va más allá de lo deportivo, dejando una importante repercusión a nivel económico en la localidad. Y es que, según se informó, ya no hay posibilidad de conseguir una habitación en los hoteles de Carballo ni de zonas limítrofes como A Laracha para disfrutar del autocrós.

En cuanto al circuito, el regidor destacó que se sigue trabajando en la mejora de las instalaciones. "Xa levamos incrementando melloras no circuito nos últimos anos, acabamos de actuar sobre o firme e seguimos traballando e dando pasos", afirmó. En este sentido, señaló que el firme está más asentado que en la anterior prueba, por lo que resultará más atractiva la carrera. Asimismo, hizo un guiño a la Xunta, asegurando que si se considera necesario, el Concello está abierto a firmar un convenio para un circuito autonómico.

La competición: seis categorías

El 18º Autocrós de Carballo consta de seis categorías. La más numerosa es la de carcross, con 52 pilotos inscritos, entre ellos nombres como el cercedense Darío Calviño o Quin Chamorro.

En carcross series hay 18 participantes; otros 18 en división II, entre los que figuran los hermanos laracheses Gabriel y Esteban Serrano; 15 en júnior carcross; doce en división I; y once en división buggy.

La cita comienza el viernes con la entrega de documentación y verificaciones técnicas de los participantes, así como con los primeros entrenamientos libres. En la mañana del sábado seguirán los trámites, para empezar ya por la tarde con las dos primeras mangas clasificatorias (de 06.00 a 20.30 horas).

El domingo, a las 9.00 horas comenzará la tercera manga de las series clasificatorias. A las 11.00 comenzarán las finales C; a las 12.00 serán las finales B; y a las 12.30 horas, las finales A, seguidas de la entrega de trofeos.