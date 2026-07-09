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Deportes

17º campus de baloncesto ACB Costa da Morte en Cee 

En marcha del 1 de julio al 14 de agosto

Redacción
09/07/2026 12:24
Campus de baloncesto Cee (1)
El campus de baloncesto recibió este jueves la visita de la alcaldesa
Cedida
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Desde el pasado 1 de julio y hasta el 14 de agosto está en marcha el 17º campus de baloncesto ACB Costa da Morte Cee Verán 2026, organizado por el club local de basket ACB Costa da Morte. 

El campus se lleva a cabo de lunes a viernes en horario de 10.00 a 13.00 en el pabellón municipal de Cee.  Los lunes, miércoles y viernes participa el grupo de nacidos entre los años 2015-2020, en tanto que los martes y jueves lo hace el de 2009-2014.

La alcaldesa de Cee, Margot Lamela, visitó este jueves a los participantes. 

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