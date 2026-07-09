17º campus de baloncesto ACB Costa da Morte en Cee 

El campus de baloncesto recibió este jueves la visita de la alcaldesa Cedida

Desde el pasado 1 de julio y hasta el 14 de agosto está en marcha el 17º campus de baloncesto ACB Costa da Morte Cee Verán 2026, organizado por el club local de basket ACB Costa da Morte.

El campus se lleva a cabo de lunes a viernes en horario de 10.00 a 13.00 en el pabellón municipal de Cee. Los lunes, miércoles y viernes participa el grupo de nacidos entre los años 2015-2020, en tanto que los martes y jueves lo hace el de 2009-2014.

La alcaldesa de Cee, Margot Lamela, visitó este jueves a los participantes.