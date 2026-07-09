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Deportes

Carballo participa en los Xogos do Eixo Atlántico con una delegación de 60 deportistas 

Compite con cuatro disciplinas: baloncesto, balonmano, natación y atletismo y suma ya cinco medallas

Redacción
09/07/2026 12:04
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Podio en atletismo
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El Concello de Carballo exhibe el potencial de su cantera deportiva en los Xogos do Eixo Atlántico, que se celebran en Santiago desde el pasado lunes hasta este viernes. La delegación carballesa está compuesta por 60 deportistas en edad infantil en cuatro modalidades: natación, atletismo, balonmano y baloncesto.

Los carballeses aspiran a competir al máximo nivel y, sobre todo, a compartir los valores de respeto, igualdad y cooperación que caracterizan este evento internacional que reúne a jóvenes de Galicia y del norte de Portugal. Hasta el momento, Carballo lleva cinco medallas: cuatro oros y una plata en natación y atletismo. El lunes, toda la expedición será recibida en el salón de plenos (12.00 horas) por el alcalde, Daniel Pérez. 

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Podio en natación
Cedida

La delegación carballesa está acompañada a lo largo de esta semana por el edil de Deportes, Daniel Barreiro, y por el técnico municipal de Deportes, Manolo Bardanca.

Daniel Barreiro destacó "o orgullo que supón para Carballo contar cunha representación tan ampla e diversa, que reflicte o excelente traballo que se realiza a diario no deporte base e a vitalidade dos nosos clubs e escolas deportivas". Por su parte, Manolo Bardanca resaltó el gran ambiente de compañerismo e a ilusión con el que los jóvenes deportistas afrontan cada jornada.

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Equipo femenino de balonmano
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El grueso de la delegación carballesa lo conforma el equipo infantil de balonmano, con 33 participantes: 17 jugadores y 16 jugadores. 

En baloncesto, compite el equipo masculino con 12 jugadores.

El equipo de atletismo lo conforman siete atletas en la categoría masculina, en tanto que el de natación son ocho jóvenes (seis en la categoría masculina y dos en la femenina).

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Equipo de baloncesto
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El Concello hace un balance muy positivo de la experiencia. "A participación nestes Xogos non só serve para medir o gran nivel técnico do deporte local, senón tamén para que os mozos e mozas tezan lazos de amizade coa mocidade de decenas de municipios das dúas beiras do Miño, reforzando a súa formación humana máis alá dos resultados no marcador", destaca Daniel Barreiro.

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Equipo masculino de balonmano
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