El extremo andaluz Ale Sánchez, nuevo jugador del Bergantiños

Alejandro, nuevo fichaje del Bergantiños

Alejandro "Ale" Sánchez, extremo andaluz de 23 años, es ya nuevo jugador del Bergantiños. Llega procedente de la UB Conquese, en Segunda RFEF.

El club rojillo destaca que aportará desborde, gol, talento y mucha hambre al ataque. "Con su desparpajo y alegría, tanto dentro como fuera del campo, llega preparado para hacer gozar a nuestra afición", afirma el club, que suma así ya doce fichajes para la próxima temporada.