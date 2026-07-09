Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El extremo andaluz Ale Sánchez, nuevo jugador del Bergantiños

El club carballés lleva ya una docena de incorporaciones

Redacción
09/07/2026 22:16
Alejandro, nuevo fichaje del Bergantiños
Alejandro, nuevo fichaje del Bergantiños
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Alejandro "Ale" Sánchez, extremo andaluz de 23 años, es ya nuevo jugador del Bergantiños. Llega procedente de la UB Conquese, en Segunda RFEF. 

El club rojillo destaca que aportará desborde, gol, talento y mucha hambre al ataque. "Con su desparpajo y alegría, tanto dentro como fuera del campo, llega preparado para hacer gozar a nuestra afición", afirma el club, que suma así ya doce fichajes para la próxima temporada.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Alejandro, nuevo fichaje del Bergantiños

El extremo andaluz Ale Sánchez, nuevo jugador del Bergantiños
Redacción
Campus de baloncesto Cee (1)

17º campus de baloncesto ACB Costa da Morte en Cee
Redacción
atletismo podio 2

Carballo participa en los Xogos do Eixo Atlántico con una delegación de 60 deportistas
Redacción
Manu Berrocal

Manu Berrocal, nuevo lateral izquierdo para el Bergantiños
Redacción