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Deportes

El Autocrós de Carballo comenzó con las primeras mangas clasificatorias y se prepara para las finales de este domingo

La jornada dominical comienza a las 9.00 horas con la tercer manga 

Redacción
11/07/2026 20:58
Autocrós Carballo, en la jornada de este sábado (15)
Autocrós Carballo, en la jornada de este sábado
Raúl López
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El 18º Autocrós de Carballo, correspondiente a la tercera prueba del campeonato de España, se celebra este fin de semana en el circuito de motor de Bértoa. Este sábado se disputaron los briefings y las dos primeras mangas de las series clasificatorias, en las que los favoritos mostraron sus credenciales de cara a las finales. Es el caso del larachés Gabriel Serrano, que fue el más rápido en su manga de la División II.

Este domingo el circuito abre a las 9.00 horas con la tercera manga clasificatoria para dar paso a las finales a partir de las 11.00. A esa hora comenzará la final C; la final B será a las 12.00 y las finales A, a las 12.30.

La cita reúne a 127 pilotos, récord de participación no solo en el circuito carballés sino también en el propio campeonato estatal. 

El evento está organizado por la escudería Club Rally Coruña y consta de seis categorías. La más numerosa es la de carcross, con 52 pilotos inscritos, entre ellos nombres como el cercedense Darío Calviño. En carcross series hay 18 participantes; otros 18 en división II, entre los que figuran los hermanos laracheses Gabriel y Esteban Serrano; 15 en júnior carcross; doce en división I; y once en división buggy. La cita comenzó el viernes con las verificaciones técnicas.

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