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Deportes

El centrocampista David Iglesias, un nuevo refuerzo para el Bergan

Con 23 años, llega procedente de la SD Ejea

Redacción
11/07/2026 19:15
David
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Suma y sigue el Bergantiños con la confección de su plantilla de cara a la próxima temporada 2026-27. Simón Lamas seguirá a los mandos del banquillo de As Eiroas, a donde han llegado ya 13 incorporaciones. La última, la de David Iglesias.

El mediocentro llega procedente de la SD Ejea, también de Segunda Federación, categoría en la que cuenta con 59 partidos de experiencia a sus 23 años. Formado en la cantera del Atlètic Segre, debutó en Tercera con el Tamarite en 2022, desde donde dio el salto al Ejea. Desde el 2023 había permanecido en el club aragonés hasta su fichaje por el Bergantiños.

El club destacada de David su "intensidad, visión de juego, criterio con el balón y un gran compromiso con el equipo".

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