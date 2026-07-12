Fiesta del San Lorenzo de Verdillo, con homenaje para la expresidenta, Dolores Viña

El nuevo presidente, Daniel Padín, entrega una placa conmemorativa a la expresidenta, Dolores Viña Castro Cedida

El San Lorenzo de Verdillo celebró este sábado su fiesta del club en las pistas polideportivas. Los asistentes disfrutaron de una comida juntos y de la música. También hubo un homenaje a la expresidenta, Dolores Viña Castro, quien recibió una placa conmemorativa de manos del nuevo presidente, Daniel Padín Viña, en reconocimiento a la gran labor realizada estos años.

El menú fue a base de empanada y churrasco y de la música se encargó AVF en la sesión vermú y en el tardeo, el Dj Alex Naya. Hubo también un torneo de tute y un concurso de postres.