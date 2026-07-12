Deportes
Fiesta del San Lorenzo de Verdillo, con homenaje para la expresidenta, Dolores Viña
Las pistas polideportivas acogieron la celebración
El San Lorenzo de Verdillo celebró este sábado su fiesta del club en las pistas polideportivas. Los asistentes disfrutaron de una comida juntos y de la música. También hubo un homenaje a la expresidenta, Dolores Viña Castro, quien recibió una placa conmemorativa de manos del nuevo presidente, Daniel Padín Viña, en reconocimiento a la gran labor realizada estos años.
El menú fue a base de empanada y churrasco y de la música se encargó AVF en la sesión vermú y en el tardeo, el Dj Alex Naya. Hubo también un torneo de tute y un concurso de postres.