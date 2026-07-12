Superadas las 600 inscripciones para la Carreira do Apóstolo de Vilaño

Imagen de una pasada edición EC

La IX Carreira Popular do Apóstolo, organizada por la Asociación Cultural Adro de Vilaño (A Laracha), ya supera las 600 personas inscritas, cuando todavía restan varios días para cerrar el plazo.

El evento es el próximo sábado 18 de julio y los interesados podrán anotarse hasta este miércoles 15 a través de www.carreirasgalegas.com y también de forma presencial en el centro de entrenamiento Tempo, en la Casa da Cultura da Laracha y en la piscina municipal.

El precio es de 7 euros para las categorías absolutas y para la Andaina, en tanto que es gratuito para los menores.

Entre los corredores que ya están inscritos para la prueba absoluta (de 7 kilómetros), destacan el atleta santiagués Amador Pena, candidato a luchar por los primeros puestos, Fernando Vázquez o Toñito Pardiñas. Figura también entre los inscritos el locutor de la Radio Galega Xoán Galán. En la categoría femenina ya están apuntadas Vanessa Hervada López, Geli López Vilas o Patricia López.

La organización destaca el buen ritmo de las anotaciones y espera llegar al millar de participantes.