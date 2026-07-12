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Deportes

Triunfo en el Autocrós de Carballo para los pilotos gallegos Diego García y Lolo Bermúdez

Quinta plaza para el larachés Gabriel Serrano en una División II que dominó Joan Salichs

Rosa Balsa
12/07/2026 23:35
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Diego García, celebrando su triunfo en División I
Raúl López
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El circuito de motor de Bértoa acogió durante el fin de semana el 18º Autocrós de Carballo, correspondiente a la tercera cita del campeonato de España organizada por el Club Rally Coruña. Récord de participación con 127 pilotos inscritos y muy buen ambiente, especialmente, durante las finales, que dejan muy apretada la clasificación general.

 Triunfo para los pilotos gallegos Diego García Candal y Lolo Bermúdez, junto al asturiano Andrés Iglesias y los catalanes Joan Salichs, Joan Enric de María y Quim González. 

La primera final disputada fue la de carcross júnior, en la que Lolo Bermúdez hizo pleno de victorias en el campeonato, reforzando su liderato. El piloto de Carral, de la Peña Autocross Arteixo, impuso su dominio en una carrera trepidante gracias a una fulgurante salida.

 “Nos dio la vida esa salida”, apuntaba al finalizar Bermúdez, quien tras verse rápidamente en la primera posición se tranquilizó y dominó sin problemas. 

El segundo puesto fue para Joao Traila y en tercer lugar quedó Jordi Fortuny. 

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Una de las finales disputadas
Raúl López

En División I, triunfo para el joven Diego García Candal (Mesía, 2006), de la escudería Senra-Sport. Partía con el mejor registro Roberto Martínez, en tanto que el líder del campeonato, Cristian Escribano, se quedó fuera de la final por una avería. Martínez salía al frente de la carrera, con Diego García tratando de ganar posiciones desde atrás. 

En la cuarta vuelta, el de Mesía adelantaba por el exterior a Roberto Martínez y tomaba la delantera con su Citroen DS3, dominando a partir de ahí. La segunda plaza fue para Roberto Martínez y en tercer lugar quedó Javier Benito Cano

“Fue una carrera súper emocionante; no contaba con esto”, comentaba al finalizar Diego García, a quien le costó adaptarse procedente del carcross. El joven piloto dedicó la victoria a sus padres y a la comisión de fiestas de Mesía.

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Podio de la División I
Raúl López

 En la División II, el barcelonés Joan Salichs Roura, que esta temporada ha dado el salto desde el carcross, conseguía su primera victoria del campeonato. Salichs (escudería Molerussa) llegaba a la final con el mejor registro de los catorce pilotos en liza. 

Lideró la prueba desde el primer momento al volante de su Seat Ibiza, seguido de Óscar Casado y Alfredo Abanades, que le acompañaron en el podio. 

En lo que respecta a los pilotos de la zona, el larachés Gabriel Serrano fue quinto y su hermano Esteban no pudo competir debido a una avería. 

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Andrés Iglesias, celebrando su triunfo en Carcross series
Raúl López

En carcross series, victoria para el asturiano Andrés Iglesias López (escudería Rallyactividad), secundado por Fredi López Vicente y Daniel Gabari Pons. Fredi López tomaba la delantera en una muy disputada salida, pero Iglesias lanzó un ataque y se puso líder en la tercera vuelta, con un ritmo trepidante al volante de su LifeLive TN11. 

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Podio de buggy
Raúl López

En la categoría buggy venció Joan Enric de María, seguido de Ethan Daparte y Juan Carlos Barredo. Carlos Mallo (Peña Autocross Arteixo) dominó la carrera, pero hizo un trompo en la sexta vuelta al esquivar a otro piloto que se había salido, perdiendo posiciones a partir de ahí.

Finalmente, en carcross, la prueba más numerosa, se impuso Quim González, seguido de Rubén Ares y Aleix Costa. 

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Quim González, subido en su coches para celebrar el triunfo en carcross
Raúl López
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Podio de carcross
Raúl López
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Podio en carcross series
Raúl López
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Un momento de la competición
Raúl López
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Autocross de Carballo
Raúl López
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