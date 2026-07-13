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Deportes

Cruz Sánchez pasa a ejercer como entrenadora del primer equipo del Bergantiños femenino

La máxima goleadora de la historia del conjunto rojillo no tiene intención de colgar las botas todavía

Redacción
13/07/2026 20:56
Cruz Sánchez, cambia temporalmente el césped por los banquillos
Cruz Sánchez, cambia temporalmente el césped por los banquillos
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El Bergantiños acaba de dar a conocer el organigrama del fútbol femenino de cara a la nueva temporada 2026-2027, para la que se anuncian muchas novedades.

De coordinar los distintos equipo de la sección se encargarán Alberto Baña, Marta Cendán y Manuel Castiñeiras.

La nueva responsable técnica del equipo sénior será ni más ni menos que la goleadora y hasta ahora capitana Cruz Sánchez, quien tendrá como ayudante a Raúl Corzón. 

La máxima goleadora de la historia del equipo anuncia que empezará comandando en el banquillo, pero más adelante no descarta volver a vestirse de corto para ayudar al equipo como vino haciendo hasta ahora, marcando goles.

El sénior B también estará dirigido por otra mujer, concretamente por Paloma Soto, que llega a Carballo tras ejercer como coordinadora del fútbol femenino del As Esclavas. Cuenta además con una dilatada trayectoria como entrenadora en distintas categorías.

Paloma Soto tendrá como ayudante a Carlos Otero. 

Al frente del equipo cadete estarán Javier Martínez y Andrea Fariña, mientras que Jorge Martínez dirigirá a las infantiles.

Desde el club le desean toda la suerte del mundo a los integrantes del nuevo organigrama técnico de una sección que sigue creciendo año tras año y que cuenta ya con más de un centenar de licencias.

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