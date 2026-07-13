Cruz Sánchez pasa a ejercer como entrenadora del primer equipo del Bergantiños femenino
La máxima goleadora de la historia del conjunto rojillo no tiene intención de colgar las botas todavía
El Bergantiños acaba de dar a conocer el organigrama del fútbol femenino de cara a la nueva temporada 2026-2027, para la que se anuncian muchas novedades.
De coordinar los distintos equipo de la sección se encargarán Alberto Baña, Marta Cendán y Manuel Castiñeiras.
La nueva responsable técnica del equipo sénior será ni más ni menos que la goleadora y hasta ahora capitana Cruz Sánchez, quien tendrá como ayudante a Raúl Corzón.
La máxima goleadora de la historia del equipo anuncia que empezará comandando en el banquillo, pero más adelante no descarta volver a vestirse de corto para ayudar al equipo como vino haciendo hasta ahora, marcando goles.
El sénior B también estará dirigido por otra mujer, concretamente por Paloma Soto, que llega a Carballo tras ejercer como coordinadora del fútbol femenino del As Esclavas. Cuenta además con una dilatada trayectoria como entrenadora en distintas categorías.
Paloma Soto tendrá como ayudante a Carlos Otero.
Al frente del equipo cadete estarán Javier Martínez y Andrea Fariña, mientras que Jorge Martínez dirigirá a las infantiles.
Desde el club le desean toda la suerte del mundo a los integrantes del nuevo organigrama técnico de una sección que sigue creciendo año tras año y que cuenta ya con más de un centenar de licencias.